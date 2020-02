Un Terrassa matagegants

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

25.02.2020 | 04:00

Segona exhibició en tres setmanes i tercera victòria consecutiva a la Lliga de Divisió d'Honor femenina per a un Club Natació Terrassa que partit a partit va creixent camí del seu objectiu, que no és un altre que acabar en les quatre primeres posicions de la Lliga regular i disputar, per primera vegada en la seva història, el "play off" per al títol.El conjunt que prepara Xavi Pérez va quallar un partit enorme, ...