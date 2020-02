La segona part deixa sense opció un Can Parellada molt erràtic

Bàsquet. Tercera Catalana masculina

25.02.2020 | 04:00

Clara derrota del Can Parellada a una pista complicada com és la del Ripollet. Tot i això, la lectura positiva és que els egarencs van ser capaços de competir durant els primers vint minuts, arribant al descans cinc punts per sobre. Això, però, no va ser suficient per rematar la feina a la segona meitat, i allà, en aquell moment, el Ripollet va ser capaç de dominar el ritme, donant la volta a un partit que havia dominat el Can Parellada a ...