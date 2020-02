Ramon Rius: "Ens ho hem de fer mirar"

25.02.2020 | 04:00

Ramon Rius, entrenador del CD Terrassa, estava entre sorprès i frustrat després d'haver vist tant a prop els tres punts i haver-los perdut tant de seguida, fins a tres vegades en els vuit darrers minuts. "No havia viscut mai un partit així. Si el Jolaseta ens fa sis gols i ens els fa com ens els ha fet, possiblement no ens mereixem estar a la Divisió d'Honor. És incomprensible que puguem estar en tres ocasions per davant del marcador als minuts finals i no siguem capaços de rematar el partit", explicava el tècnic terrassenc, molt dolgut pels dos punts que es van escapar "in extremis" de Les Pedritxes. En relació a l'encontre, Rius va assenyalar: "Ha estat molt estrany, amb dotze gols i moltes ocasions. Francament, hem de fer un esforç molt important en defensa. No podem donar aquestes facilitats", advertia. En relació al resultat va assenyalar: "Hem sumat un punt més i continuem estant allà. Però era un partit del qual havíem de sortir victoriosos i no ha estat així. Potser aquests dos punts els trobarem a faltar a final de temporada. A l'últim minut estàvem guanyant i els hem concedit massa tirs. Ens ho hem de fer mirar", va reblar.