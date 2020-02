Quatre victòries per al CN Terrassa al campionat de pilota lenta

Frontennis

25.02.2020 | 04:00

El Club Natació Terrassa va obtenir quatre victòries en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Frontennis de Pilota Lenta. En Tercera Categoria, Cesc Mateu i Sergio Jiménez van derrotar la també parella del CN Terrassa formada per Aleix Garcia i Víctor González per 2 sets a 0. Albert Domínguez i Víctor Modenes van desfer-se de la parella del Bac de Roda integrada per José Sánchez i Antonio Casas per 2 a 0. Els altres dos triomfs van arribar en Quarta Categoria. Albert Domínguez i Javier Alarcón van superar Xavi i Jan Santander, també del CN Terrassa per 2 a 0, mentre que Adrià Gómez i Alberto Martínez van guanyar David Rodríguez i Iñaki Puig, del CN Barcelona, per 2 a 1. En Segona Categoria, Biel Vaghi i Daniel López van caure contra Rimel Caero i Richard Máquera, de l'Independents Bac de Roda, per 0 a 2.