Una primera part molt irregular condemna al CB Viladecavalls

Bàsquet. Territorial masculina

25.02.2020 | 04:00

El Viladecavalls va pagar una primera part molt fluixa on l'encert i la intensitat defensiva van ser protagonistes per la seva absència. Vint-i-un punts anotats i trenta-sis encaixats. Amb aquest ordre, els locals no van poder donar la volta al marcador a la segona meitat tot i intentar-ho de totes les maneres possibles.Al final del tercer quart la diferència era de només 10 punts: 39-49.Tot i això, el Diagonal Mar va ser molt madur als últims deu minuts i no ...