Molist: "És una victòria importantíssima en un camp difícil"

25.02.2020 | 04:00

El vestidor del Terrassa FC continua celebrant èxits. El d'aquest diumenge a Figueres confirma la candidatura dels egarencs no només al "play off" sinó´també al títol de Lliga. "La valoració del que hem fet és boníssima", va dir després del partit el tècnic, Xevi Molist. "De moment pensem a arribar com més aviat millor als 65 o 66 punts que ens calen per assegurar el "play off". I després ja pensarem en el que pot venir després." Molist va recordar la dificultat del camp del Figueres, on cap dels equips grans havia guanyat. "És una victòria importantíssima en un camp molt difícil. El Figueres és un equip amb molts arguments que no havia perdut contra els primers classificats." Javi Salamero, tècnic del Figueres, no va posar en dubte la superioritat egarenca. "El primer gol ens ha fet molt mal. El resultat ha estat molt contundent." Sergi Arranz, per la seva banda, va admetre que aquests dos gols a casa seva l'omplien de felicitat. "Feia dos partits que no marcava i ha estat en un dia molt assenyalat per a mi."