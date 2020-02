El Matadepera cau a la tercera pròrroga contra el Regina Carmeli

Bàsquet. Tercera Catalana femenina

25.02.2020 | 04:00

Matadepera i Regina Carmeli van signar un partit vibrant, que es va decidir a la tercera pròrroga i que va tenir alternatives per tots dos equips. Tot i això, al final, la sort va acabar decantant-se pel bàndol local, deixant en no res les intencions i bona feina del Matadepera.La poca regularitat en el joc i la manca d'encert de cara a cistella van marcar un partit que es va decidir per petits detalls. En aquests detalls, el Matadepera va tenir menys cura i encert i ho va ...