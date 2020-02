Les victòries al Bon Aire, una rutina habitual

Bàsquet. Primera Catalana masculina

Redacció

25.02.2020 | 04:00

Jugar com a local és garantia d'èxit. A més, garantia sense esquerdes: 10 partits, 10 victòries. El CN Terrassa va tornar a exhibir-se al Pla del Bon Aire. Els de Vicente Gómez van calcar els partits que havien signat aquesta temporada com a local: inici per controlar la situació, petit avantatge al descans i una segona part on no deixa jugar al rival i lliga la victòria.Contra el Samà no va ser diferent a altres dies. Els egarencs van vorejar la perfecció en defensa, deixant en només 42 punts ...