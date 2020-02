L'Atlètic va sortir escaldat de la visita del líder i s'ha situat avant penúltim

Hockey. Divisió d'Honor femenina

25.02.2020 | 04:00

Més d'un terç dels gols que ha encaixat l'Atlètic aquesta temporada (13 de 34) han arribat per culpa del Club de Campo. El líder i vigent campió de Lliga es va imposar a les noies de Jordi Flo per 5 a 0 a la primera volta i va derrotar per 1 a 8 a les terrassenques diumenge a Can Salas en un duel que es va acabar de desnivellar a la segona part. L'Atlètic va saber resistir durant els dos primers quarts i va encaixar un sol gol, obra de María ...