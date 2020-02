La JET cau contra el Ripollet i s'allunya molt del Sant Gervasi

Bàsquet. Segona Catalana femenina

25.02.2020 | 04:00

La JE Terrassa Sermatec va caure a Can Jofresa contra el Ripollet, conjunt que ocupa la quarta posició a la classificació. Tot i la derrota, no perilla, de moment, la segona classificació, però sí que és cert que les egarenques queden ara molt lluny del Sant Gervasi, líder i que encara no ha perdut cap partit, pels tres que ha deixat escapar la JET.Contra el Ripollet, les de Can Jofresa van patir un rival molt dur, físic i amb un ...