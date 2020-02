Un CD Terrassa amb massa baixes va perdre a Sant Cugat

Hockey. Divisió d'Honor femenina

25.02.2020 | 04:00

Igual que va succeir a la primera volta, el Júnior es va imposar per dos gols de diferència al CD Terrassa (2-0), aquesta vegada a Sant Cugat. El tècnic terrassenc Litus Ullés afrontava el partit amb baixes tan sensibles com les de la internacional Clara Ycart, que està a punt de reaparèixer, Marta Bosque, Estel Forte i Carla Cabrera. Van entrar a la convocatòria jugadores dels equips inferiors com Lena Alonso, Berta Fonollosa, Fiona Adell i ...