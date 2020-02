El Can Parellada posa contra les cordes al líder però acaba caient

Bàsquet. Segona Catalana femenina

25.02.2020 | 04:00

Quan perds un partit de 10 punts, la sensació no acostuma a ser bona. El Can Parellada, però, va caure, 64 a 74 contra el Sant Gervasi deixant una gran imatge. Les de David Gómez van posar contra les cordes al líder, que no ha perdut cap partit en tota la Lliga en un matx vibrant, intens i que es va decidir a l'últim quart. Quan faltaven 2 minuts, el resultat era de 62 a 64. En aquest punt, el Sant Gervasi va imposar la seva condició de líder i ...