Cobacho: "La reacció ha estat increïble"

22.02.2020 | 04:00

Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, va destacar al final del partit la gran reacció dels seus jugadors després del 0 a 4 inicial. "Hem començat molt malament, però la reacció ha estat increïble. Hem de donar les gràcies a tots els que ens ha donat suport per fer-ho." Ara, el calendari de la Champions League reserva dos desplaçaments consecutius per al CN Terrassa, decisius per al seu futur en la competició. Els egarencs visitaran els dos equips que té per davant a la classificació. El dia 3 de març, el conjunt de Dídac Cobacho visitará la piscina de l'OSC Budapest. I el 10 d'abril el seu compromís serà a la piscina del conjunt croat del Havk Mladost Zagreb.