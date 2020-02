El CN Terrassa derrota 13-10 un Mataró que ho havia guanyat tot

Martina Cardona, defensada per la maresmenca Laura Vicente.

Martina Cardona, defensada per la maresmenca Laura Vicente. Lluís Clotet

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

Jordi Guillem

22.02.2020 | 19:38

Ho ha tornat a fer. Després de batre a domicili al CN Sabadell, l'equip femení del CN Terrassa ha signat aquest dissabte una altra sorpresa enorme a la Lliga imposant-se per 13 gols a 10 a la piscina de l'Àrea Olímpica el líder, un CN Mataró que no havia cedit encara cap punt i que és el líder de la Lliga, vigent campió de la Copa, la Supercopa i la Lliga Catalana. Les noies de Xavi Pérez han signat un autèntic partidàs que les apropa als "play off" pel títol de Lliga quan queden cinc partits de la fase regular.

Amb unes grans Olga Domènech i Bea Pérez en atac, la sensacional defensa del CN Terrassa li ha permès posar-se 5 a 1 amunt a quatre minuts del descans. Les jugadores de la brasilera Marina Zablith han empatat a cinc, però el Natació Terrassa ha continuat essent superior i s'ha acabat imposant per 13 a 10. Divendres, tots dos equips es tornaran a veure les cares a la piscina de Can Llong de Sabadell en els quarts de final de la Copa de la Reina.