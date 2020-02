Sergi Enrique, apartat de la selecció espanyola

Hockey

Jordi Guillem

21.02.2020 | 17:07

El defensa de l'Atlètic Sergi Enrique ha estat apartat de la selecció, com va confirmar ahir el seleccionador Fred Soyez, que no comptarà amb ell fins que es resolgui el tema de la seva sanció. Enrique és un dels quatre capitans de l'equip nacional. Amb 314 partits és el jugador amb més internacionalitats de la història de la selecció espanyola de hockey. No ha disputat cap dels vuit partits de l'FIH Pro League. El motiu que Enrique no hagi tornat a ser convocat és la sanció de dos partits per una pressumpta agressió que va protagonitzar al duel de quarts de final de la Copa del Rei davant del Complutense a Can Salas. Li van caure dos partits i es va perdre la semifinal i la final, que l'Atlètic va perdre davant de l'RC Polo. Tres setmanes després, el Comitè de Competició el va sancionar amb 5 partits. L'Atlètic va apel·lar i el càstig es va rebaixar a 4. Ahir, el Tribunal de Arbitraje Deportivo va suspendre cautelarment la sanció i el jugador podrà alinear-se amb normalitat tant diumenge al camp del Club de Campo com el proper dijous a casa davant del Polo.