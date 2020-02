Futbol. Quarta Catalana

21.02.2020 | 04:00

Tres futbolistes de l'Ullastrell han estat sancionats per les seves expulsions en el partit davant del Terrassa "B", que van perdre per 5 a 0. Es tracta del porter Josep Lleixà, castigat amb quatre partits, i de José Silla i Alexander Ismael Fernández, tots dos amb un encontre. També ha rebut un partit de sanció Sari, del Can Trias "B". A Tercera Catalana, un partit per a Mohamed Rais, del San Lorenzo "B" i a Segona per a Carlos Mullor, del Can Trias.