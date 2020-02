La Nit de l'Esportista homenatjarà Xavi Hernández

Premis

Josep Cadalso

21.02.2020 | 13:53

La Nit de l'Esportista presenta enguany novetats en alguns dels premis que seran lliurats als esportistes o entitats que seran reconegudes per la seva trajectòria durant l'any 2019. El certamen, organitzat per Diari de Terrassa i l'Ajuntament, introdueix una dotació econòmica de mil euros aportada pel Grup Cirsa per al guanyador del premi a l'organització d'esdeveniments solidaris o d'integració social. Toyota Orient Cars, un altre dels patrocinadors de l'acte, enriquirà el premi a l'esportista Màster amb la cessió d'un cotxe híbrid durant un cap de setmana. Parc Vallès, per la seva banda, patrocinarà el premi a l'esport adaptat per a discapacitats psíquics. Un altre dels aspectes destacats de l'edició d'aquest any serà el lliurament d'un premi especial a l'ex futbolista Xavi Hernández, en reconeixement per la seva trajectòria en motiu de la seva retirada.

La presentació de l'edició número 45 de la Nit de l'Esportista s'ha realitzat aquest divendres a la Casa Alegre de Sagrera, amb la participació del regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno; el director general de Diari de Terrassa, Raúl Sanz; el director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Alfredo García; la gerent de Parc Vallès, Núria Gándara; Georgina Teixidó, cap de comunicació del Grup Cirsa; i Eric Lafita, de Toyota Orient Cars.