Handbol. Lliga Catalana

21.02.2020 | 04:00

Els equips infantil masculí vermell i cadet femení negre de l'Handbol Terrassa han finalitzat en tercera posició en la primera fase de la Lliga Catalana de les seves respectives categories. Aquesta posició els dóna accés a la segona fase, on competiran dins del grup del Top 8. Els equips que aconsegueixin superar aquesta segona ronda es classificaran directament per al top 4, que classifica per a disputar les fases sector del Campionat d'Espanya d'ambdues categories.