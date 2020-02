Doble derrota de la selecció femenina davant d'Alemanya

Hockey

21.02.2020 | 04:00

La selecció espanyola femenina ha tancat la seva concentració a Madrid amb sengles amistosos amb Alemanya. En el primer duel, les noies d'Adrian Lock van perdre per 0 a 2 i en el segon van ser golejades per 1 a 5. L'autora de l'únic gol espanyol va ser la valenciana Lola Riera, de penal. La selecció reprendrà la seva preparació per als Jocs de Tòquio amb un nou stage que es desenvoluparà de l'1 al 4 de març a Santander. Espanya té previst realitzar sis concentracions més abans dels Jocs. A mitjans de març, el combinat de Lock es desplaçarà a Rotterdam (Països Baixos). Després de passar per Gijón anirà al Japó, dues vegades a Sierra Nevada, a Granada, i també a la ciutat alemanya de Düsseldorf. Espanya debutarà als Jocs de Tòquio d'aquí a cinc mesos, el 26 de juliol, contra Austràlia. S'enfrontarà també durant la primera fase a l'Argentina (27 de juliol), Nova Zelanda (29 de juliol), la Xina (30 de juliol) i el Japó, la selecció amfitriona, el primer dia d'agost.