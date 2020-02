Arriba el campió de l'Euro Cup

21.02.2020 | 04:00

Després de guanyar la darrera edició de l'Euro Cup, un fet que suposa la primera victòria d'un club francès en una competició continental, el Marsella intenta fer un pas endavant enguany tot disputant la fase de grups de la Champions League amb l'objectiu de consolidar-s'hi. Darrere l'equip que dirigeix Marc Amardeilh, l'hereu del llegat de Paolo Malara, hi ha un club que acumula 37 lligues i que és fort econòmicament, condició que, en el passat, el va empènyer a invertir en waterpolistes estrangers. Actualment, aquesta idea s'ha deixat de banda. La mitjana d'edat s'ha reduït i, en el primer equip, hi ha "només" cinc jugadors no francesos, entre ells el defensor de boia montenegrí Uros Cuckovic, ex de l'Eger i de l'Steaua, la incorporació més destacada d'enguany. El líder en atac del Marsella és el croat Ante Vukicevic, campió del món a Budapest 2017 i medalla de bronze a Gwangju, un waterpolista que excel·leix al contracop i que pren també la responsabilitat en els moments compromesos. El secunden en tasques ofensives l'esquerrà Ugo Crousillat i Bogdan Durdic.