Alfredo Vega estudia querellar-se contra el president del Jabac

Jordi Guillem

21.02.2020 | 16:02

L'exalcalde i exregidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa Alfredo Vega, actual regidor del PSC, ha comparegut aquest divendres en roda de premsa per anunciar que està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals contra el president del Jabac Carles Mota. El motiu són unes declaracions realitzades dimecres per Mota en el marc de la presentació del Torneig Manolo Guerrero en relació al conflicte judicial existent entre l'Ajuntament i la Fundació Terrassa FC, a qui es va imposar el pagament d'un cánon per l'ús dels terrenys on s'aixeca el complex Terrassasports i els camps de futbol de Les Palmeres. Mota va dir que se sentia maltractat "pels antics governs socialistes" i va afegir que els van "fer fora del Terrassa FC perquè l''antic regidor d'esports de l'època va decidir fer-li un favor a un amic seu". Vega, s'ha sentit aludit i ha condemnat amb duresa aquestes paraules. "Els nens que juguen a futbol al Jabac i els seus pares tenen tot el meu respecte, però el senyor Mota, que no sé ben bé quin càrrec té, m'ha calumninat i he decidit contestar-lo", ha explicat.

Vega ha recordat que totes les mesures que es van prendre en relació al cánon del Terrassasports i dels camps de Les Palmeres van ser consensuades per tots els grups polítics. "En aquests darrers deu anys no hi ha hagut cap prosposta de resolució per tirar enrere les accions legals que es van emprendre, per part de cap grup polític. Li vull recordar al senyor Mota que van perdre als tribunals dues vegades. Podien apel·lar una tercera però no ho van fer. Li vam oferir multitut de vegades que el Jabac es desvinculés de la Fundació per desencallar el problema però mai ha volgut. Diu que és un tema de drets, però els drets es poden vendre, cedir o traspassar. Potser té d'altres interessos. Hi ha qui diu que ell té un sou i cobra de la Fundació. Jo no ho sé", ha apuntat.

En relació a l'acusació que va intentar beneficiar un amic, Vega assegura que es tracta d'una "calumnia" i diu que està estudiant "emprendre les accions legals que siguin necessàries. "No es pot acusar de prevaricació amb aquesta lleugeresa. I si es fa s'ha d'anar a un jutjat i aportar proves. Em sembla un tema molt greu que no podia deixar passar", ha reblat l'exalcalde de Terrassa en la seva compareixència.