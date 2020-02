"Ens han maltractat"

Futbol

Josep Cadalso

20.02.2020 | 04:00

El president del Jabac, Carles Mota, va acusar ahir de maltractament al seu club per part dels anteriors governs municipals socialistes en el conflicte que l'Ajuntament manté amb la Fundació Terrassa FC, de la que forma part el Jabac, des de fa anys per la imposició d'un cànon econòmic per la utilització dels terrenys de Les Palmeres on s'aixeca el centre esportiu Terrassasports i dos camps de futbol on juguen els equips del Jabac. "Hem estat ...