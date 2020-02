Bons resultats del Gimnàstic Terrassa a la Mallorca Gym Cup

Gimnàstica

20.02.2020 | 04:00

El Gimnàstic Terrassa va participar en la Mallorca Gym Cup celebrada a la capital balear. Aquest campionat internacional és un dels més destacats del calendari espanyol. En nivell 5, la màxima categoria del torneig, Clara Navarro es va classificar cinquena de la general, mentre que Claudia Villalba va ser setena. Villalba va sumar dues medalles per aparells, sent bronze en salt i plata en barra, només per darrere de la gimnasta olímpica Cintia ...