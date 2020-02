El Terrassa Les Saveurs segueix mirant amunt

Futbol sala. Tercera Catalana

19.02.2020 | 04:00

Desè triomf en quinze jornades per al Terrassa Les Saveurs, que es manté en la quarta posició amb trenta punts, a tres de distpancia del segon, el Terrassa FC "B". Els terrassencs es van imposar per 4 a 3 a l'Athletic Vilatorrada "B" en un encontre que guanyaven per 3 a 0.Terrassa Les Saveurs, 4El Bachiri, Hammoudan, Ennaji, N'Guiri i Jiménez, equip inicial, Chadlioui.At. Vilarorrada "B", 3Guillem Mangues, Álvarez, ...