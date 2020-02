El Terrassa FC va golejar el penúltim classificat

Futbol sala. Primera Catalana

19.02.2020 | 04:00

En va tenir prou amb una sòbria primera meitat el Terrassa FC per desfer-se del penúltim classificat, un Premià de Dalt a qui va golejar per 7 a 0 al pavelló de Sant Llorenç. Els terrassistes manaven ja per 4 a 0 al descans. La segona meitat no va tenir història. Els locals van continuar dominant i van completar la golejada amb tres noves dianes, dues d'elles de Boumajdoul.Terrassa FC, 7Carles, Pastelero, Boumajdoul, Romero i Guil, equip inicial, Hermoso, Lázaro, Herrera i Priego.Premià de ...