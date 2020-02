Un centenar d'esportistes al tercer Clínic BBVA Hockey Plus

Un centenar d'esportistes al tercer Clínic BBVA Hockey Plus Rafael Casanova

Hockey

19.02.2020 | 04:00

L'Estadi Municipal de Hockey Martí Colomer va acollir la tercera edició del Clínic BBVA Hockey Plus, una jornada esportiva inclusiva que va aplegar dissabte a més d'un centenar dels jugadors que disputen la Lliga BBVA Hockey Plus, una competició reglada que organitza la Federació Catalana de Hockey i en la que hi prenen part esportistes que pateixen alguna discapacitat intel·lectual. Aquest entrenament inclusiu va comptar amb l'activa ...