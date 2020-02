Una ratxa de 274 minuts sense rebre cap gol

19.02.2020 | 04:00

El partit contra el Vilassar va ser el tercer consecutiu en que el Terrassa FC no va rebre cap gol. Una magnífica ratxa que manté els egarencs com els menys golejats del grup, amb una clara diferència sobre la resta d'equips. Ara, el conjunt de Xevi Molist ja acumula 274 minuts sense encaixar cap gol. L'últim que va perforar la porteria d'Ortega va ser Jordi Cano, màxim golejador del grup, en el triomf egarenc sobre l'Europa. Els barcelonins van fer el seu gol quan mancaven quatre minuts per al final del partit. Després, ni Vilafranca, ni Granollers, ni Vilassar han pogut fer-li un gol. De fet, en les darreres cinc jornades de la competició, el Terrassa només ha rebut un gol. Una xifra extraordinària que dóna consistència a l'equip en tots els sentits. Cal recordar que la Pobla de Mafumet és qui té la segona millor xifra del campionat en l'apartat defensiu. El filial del Nàstic ha encaixat cinc gols més que el Terrassa en els 24 partits que s'han disputat.