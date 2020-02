Pluja de gols i els tres punts per al Can Boada

Futbol. Quarta Catalana

19.02.2020 | 04:00

El Can Boada va superar el filial del Can Trias en un partit apasionant. Abdelilah Belhaj, amb tres gols, va ser el jugador més determinant. El Can Trias va començar guanyant, però el Can Boada va remuntar fins al 3 a 1. Els visitants van empatar i els locals van decidir en els minuts finals.Can Boada, 5Peláez, Quintero, Sampedro, Melloul, Amador, Sahrane, Riascos, Sbihi, López, Belhaj, Vergada, equip inicial, Castro.Can Trias "B", 3Sillero, Luna, ...