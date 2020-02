Una nova derrota, amb l'Escola Orlandi

Voleibol. Tercera Catalana femenina

19.02.2020 | 04:00

El CV Terrassa femení va perdre per 0 a 3 al pavelló del Bon Aire contra l'Escola Orlandi de Barcelona, en partit de la fase de permanència a Tercera Catalana. Les egarenques, amb la baixa de darrera hora de Stefania Tobar, van comptar amb el concurs de jugadores de l'equip juvenil, que està signant una temporada notable. Les egarenques van estar fora del partit en el primer set, donant avantatge al seu rival des de l'inici d'aquest parcial que es va resoldre en favor de les barcelonines per 16 a 25. En el segon set el partit es va igualar fins a l'empat a 18. Però l'Escola Orlandi va ser més efectiva en el tram final per sentenciar amb un parcial final de 19 a 25. Malgrat el 0 a 2 en contra en el marcador, el CV Terrassa va mantenir una bona actitud en el tercer set, que malgrat tot es va resoldre, novament, a favor de les visitants per un marcador de 22 a 25. La setmana vinent el CV Terrassa jugarà a la pista de La Salle Girona.