L'Handbol Terrassa ja és a un punt del líder

Handbol. Segona Catalana femenina

19.02.2020 | 04:00

A la part alta de la taula continua la lluita pel liderat entre l'Handbol Terrassa, el Sant Esteve de Palautordera, el Sant Boi "B" i el Sant Quirze "B", que estan separats per només tres punts. Les egarenques es van imposar amb gran comoditat per 28 gols a 16 al pavelló de Can Jofresa davant d'un discreet La Salle Montcada. Al descans, les locals manaven ja de cinc (15-10) i a la segona meitat es van dedicar a controlar el partit. L'Handbol Terrassa és ...