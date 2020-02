L'Handbol Terrassa "B" es va imposar al cuer

Handbol. Segona Catalana

19.02.2020 | 04:00

Quarta victòria en disset jornades per un Handbol Terrassa "B" que no ha llençat encara la tovallola i continua aspirant a salvar la categoria. Els homes que prepara Gustavo Stillger es van imposar per 30 gols a 26 al pavelló de Can Jofresa al cuer del grup "A" de la Segona Catalana.Els terrassencs, que segueixen ocupant la penúltima posició de la taula classificatòria, es troben ara a només tres punts del desè ...