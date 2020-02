L'Handbol Ègara segueix perseguint el Banyoles

Handbol. Segona Catalana

19.02.2020 | 04:00

L'Handbol Ègara continua, una jornada més, la seva persecució d'un Handbol Banyoles "B" que continua sense equivocar-se i segueix líder amb dos punts d'avantatge sobre els terrassencs. Els homes que dirigeix Santi Feiner no van tenir cap mena de problemes per doblegar un Ràpid Cornellà que no va tenir mai opcions de lluitar realment pel partit. Després d'un primer temps equilibrat (15-14), els terrassencs van anar agafant avantatge i ...