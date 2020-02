L'Atlètic Sant Joan cau davant d'un rival directe

Futbol sala. Primera Catalana

19.02.2020 | 04:00

L'Atlètic Sant Joan va caure a Montornès del Vallès per 5 gols a 2. La primera part va acabar amb un avantatge de 3 a 1 per als amfitrions. Els egarencs ho van intentar tot per apropar-se en el marcador durant el segon període, però no van ser capaços d'aconseguir-ho i van encaixar dos gols al tram final que van acabar resultant decisius.AE Montornès, 5Bedoya, Borrallo, Martínez, Collado i Gijón, equip inicial, Gerard Salido, ...