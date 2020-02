Empat d'un Handbol Terrassa que és colíder

Handbol. Lliga Catalana

Redacció

19.02.2020 | 04:00

L'Handbol Terrassa va haver de donar per bo el punt que va aconseguir en empatar de forma inesperada al pavelló de Can Jofresa a 26 gols davant d'un Handbol Sant Boi de qui no esperava tanta resistència. Els homes de Xavi Fonts van exhibir excessiu nerviosisme, especialment durant la primera part. Van equivocar-se de forma incomprensible en moltes de les seves accions ofensives. Es va arribar al descans amb un avantatge de tres gols (13-16) per al conjunt visitant, que tenia en ...