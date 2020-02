Tennis Taula

19.02.2020 | 04:00

El CTT Els Amics va perdre a casa davant el Blanxart Xaloc Olesa per un resultat de 2 a 4, en partit del grup 2 de la Primera Nacional. Gerard Mádico es va imposar Renato Víctor per 3 a 2, mentre que Andrés Tarrasó va superar Albert Salas per 3 a 0. Tarrasó va caure amb Daniel Castro per 1 a 3 i Mádico amb Albert Salas per 1 a 3. Jordi Satorras va perdre els dos partits amb Renato Víctor (0-3) i Daniel Castro (1-3).