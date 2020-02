Còmode triomf d'un Línia 22 que se situa com a colíder

Hockey. Divisió d'Honor "B"

19.02.2020 | 04:00

El Línia 22 va aprofitar la derrota del Vallès en aquesta jornada de Lliga per situar-se com a colíder després de batre per 3 gols a 1 el Barrocas gallec, novè classificat, en un partit de marcat color terrassenc.Un penal-córner de Joan Elías als deu minuts va significar l'1 a 0. Dos gols més de Nicolás Gonzalo van deixar el partit completament sentenciat. Al minut 58, David Gómez va fer un intranscendent 3 a 1.Línia ...