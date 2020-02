Voleibol. Primera Catalana masculina

19.02.2020 | 04:00

El CV Terrassa va perdre per 2 a 3 contra el CV Blanes en partit de la fase d'ascens a Primera Catalana masculina. L'encontre va ser molt equilibrat, malgrat l'impecable inici dels egarencs que es van apuntar el primer set per 25 a 12. El Blanes va empatar en el segon (22-25) i el CV Terrassa va recuperar l'avantatge al tercer set (25-16). Els errors propis van donar el quart parcial al Blanes (20-25), que va sentenciar en el "tie break" per 10 a 15.