Ainhoa Martínez, subcampiona d'Espanya de marxa amb Catalunya

Atletisme

19.02.2020 | 04:00

La marxadora de la UA Terrassa Ainhoa Martínez va obtenir la medalla de plata amb la selecció catalana sub-20 en el Campionat d'Espanya que es va disputar a Torrevieja. L'atleta egarenca va signar una marca de 54'02" sobre 10 quilòmetres de distància amb la que va finalitzar en la setzena posició de la general individual. A la classificació per seleccions, Catalunya va finalitzar en segona posició, només superada per Madrid. La UA Terrassa també va tenir representació en la selecció catalana cadet masculina. Lluc Serrat va finalitzar divuitè en la general individual amb una marca de 25'38" sobre una distància de 5 quilòmetres. La selecció catalana, amb Lluc Serrat com a segon millor atleta, va finalitzar en la sisena posició.