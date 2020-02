El Terrassa FC topa contra una muralla 

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

18.02.2020 | 04:00

Diumenge atípic en el Camp Olímpic on es va trencar la rutina d'aquesta temporada, gairebé sempre favorable a l'equip de Xevi Molist. Atípic perquè el Terrassa FC no va guanyar al seu estadi com fins ara ha estat habitual (només l'Hospitalet havia puntuat aquesta temporada) i perquè el Vilassar va tenir la capacitat de trencar les millors dinàmiques dels egarencs com a locals. El magnífic sistema defensiu dels visitants no només va impedir la victòria del Terrassa, sinó que va deixar a zero ...