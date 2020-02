Mor Jaime Amat, llegenda del hockey terrassenc

Hockey

18.02.2020 | 20:53

Aquest dimarts ha mort Jaime Amat i Fontanals, nom llegendari del hockey terrassenc i espanyol. Nascut a Terrassa l'1 de setembre de 1941, va estar vinculat durant tota la seva vida al Club Egara, on a més de jugador va ser, també, president de la secció de hockey. Al llarg de la seva carrera va ser olímpic en tres ocasions, destacant la seva presència als Jocs de Roma'60 on Espanya es va penjar la medalla de bronze. També va formar part de la selecció espanyola als Jocs de Tòquio'64, en que Espanya va ser quarta, i a Munic'72, amb una setena posició. Va renunciar, per motius laborals, als Jocs Olímpics de Mèxic'68.

Amb el Club Egara va guanyar dues Copes d'Europa (1969, 1970), va ser campió de Lliga en cinc ocasions i també es va proclamar vuit vegades campió de Copa. Com a internacional va defensar la samarreta espanyola en cinquanta oportunitats.

Jaime Amat era membre d'una família estretament arrelada al hockey terrassenc i del Club Egara. Sis dels seus membres han estat olímpics i el Comité Olímpic Espanyol havia organitzat un homenatge a la nissaga el proper 28 de febrer que ha quedat ajornat i que es farà més endavant.

La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres a les 5 de la tarda al tanatori Altima.