L'Atlètic va despertar massa tard i va caure al campde l'RC Polo

Hockey. Divisió d'Honor femenina

18.02.2020 | 04:00

Derrota per a l'Atlètic en la primera jornada de la segona volta de la competició. El conjunt que prepara Jordi Flo no va estar gens encertat en atac i va caure per un excessivament contundent 4 a 1 al camp de l'RC Polo, un equip que ja l'havia guanyat a la primera volta.Les terrassenques són setenes a tres punts del descens. Un tir afortunat de Marta Segú va significar el primer gol de l'equip de Fabrizio Demarchi. Sobre la botzina, Isabel Zaldúa va establir ...