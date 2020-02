"Hem de pensar que hem sumat un punt més"

18.02.2020 | 04:00

Xevi Molist, entrenador del Terrassa FC, va llegir el partit en clau positiva per més que no s'hagués aconseguit la victòria. "A la primera part s'ha pogut fer una mica més, és cert. Però li he dit als jugadors que estava content per la segona part, on s'ha fet un pas endavant. Hem tingut opcions, no moltes, però hem arriscat i ells no han xutat a porteria. Et trobes un equip que ve a defensar, a perdre temps i costa. És ...