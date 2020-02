Golejada del San Lorenzo a un impotent Mirasol CF

Futbol. Tercera Catalana

18.02.2020 | 04:00

Clara victòria d'un San Lorenzo que agafa aire i, a més, deixa tocat a un rival directe com el Mirasol. Els locals van signar un partit molt treballat, el qual no van poder desencallar fins a la segona part.Tot i això, el San Lorenzo va ser capaç d'obrir la llauna al minut 42 gràcies a un gol de Yeray que donava tranquil·litat per afrontar la segona part.Amb contundènciaVa ser a la segona part quan els locals van prémer l'accelerador i en ...