Els dos tècnics esperaven una mica més

18.02.2020 | 04:00

Pedritxes el CD Terrassa i el Club Egara, dos equips que estan empatats a tot en la zona mitjana de la taula classificatòria. Litus Ullés, entrenador del CD Terrassa, lamentava no haver pogut guanyar a casa. "La Lliga està molt igualada. Excepte en el cas del Club de Campo, pots treure qualsevol resultat amb qualsevol equip. Jugàvem a casa i aspiràvem a guanyar, però ens ha costat entrar en joc. No hem estat massa bé en eEl tòpic d'una part per a cada equip podria aplicar-se sense problemes al derbi que va enfrontar a Les ls dos primers quarts i hem anat a remolc. Al tercer quart hem reaccionat i després ha pogut guanyar qualsevol", deia. Des de l'altra banqueta, Albert Massaguer lamentava les tres grogues vistes per les seves jugadores a la segona part. "Hem començat bé però hem jugat massa temps amb deu al final i això ens ha penalitzat", va explicar.