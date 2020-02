"A dalt, el solet enamorava"

18.02.2020 | 04:00

Un 80% dels participants a la prova de 48 quilòmetres de la Vallès Drac Race són de Terrassa i la seva zona d'influència. No és el cas del guanyador de la prova, Pol Morell, nascut fa 24 anys a Agramunt, la terra del turró. Corria per primera vegada la cursa i la va gaudir molt. "Ha estat fantàstic. És una cursa molt ràpida, molt recomanable per la gent que vol preparar-se per a curses més llargues. El temps ha ...