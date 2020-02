Còmoda victòria d'un solvent Can Trias

Futbol. Segona Catalana

18.02.2020 | 04:00

Contundent victòria d'un Can Trias que ha guanyat quatre dels últims cinc partits que ha disputat. A més, els de Viladecavalls han aprofitat a la perfecció els resultats dels rivals per ajustar encara més la part alta de la classificació.Contra el Gironella, el Can Trias va resoldre el partit molt ràpid. Ja al minut 3, Yago va obrir el marcador. Al quart d'hora Juanito feia el 2 a 0 demostrant que els locals no volien cap mena de sorpresa.Tot i ...