El CN Terrassa cau de forma molt clara contra l'Avià

Futbol. Tercera Catalana

18.02.2020 | 04:00

El CN Terrassa va caure de forma molt clara contra l'Avià, conjunt que ocupa la segona posició i que és un dels ferms candidats a assolir aquestes primes places.Els egarencs van veure com molt ràpid, als minuts set i quinze, l'Avià feia els dos primers gols, obra de Joel i Costa. Va retallar distàncies el Natació, però els locals, molt contundents no van donar opció de remuntada en cap moment i van acabar guanyat per 4 gols a ...