Ballabriga: "No es pot guanyar sempre"

18.02.2020 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del San Cristóbal, va lamentar la relliscada però es va mostrar comprensiu. "Veníem d'una ratxa bona i era un partit de sis punts perquè la setmana vinent segur que sumem. La primera part ha estat igualada, però penso que hem estat millors. Sabíem que el que marqués primer tenia moltes opcions de guanyar i així ha estat", va dir. "Ho han fet en una acció una mica afortunada i després hem actuat més amb el cor que amb el cap. El que s'ha d'evitar és un gol com el segon, en una contra que ja sabíem que era el seu punt fort." Ballabriga va recordar que algun dia havia d'arribar aquesta derrota. "No es poden guanyar tots els partits. Era important per tenir un bon coixí de punts, però no podem demanar a l'equip que porti vuit partits sense perdre." Miki Carrillo, entrenador del Castelldefels, va valorar de forma molt positiva el rendiment dels seus. "Ha estat un partit molt complicat, en el que hem hagut de canviar tres jugadors per lesió. A la primera part hem estat més tous, però a la segona hem ajustat molt millor al centre del camp, hem estat efectius en atac i hem sumat una victòria molt important perquè fem un pas endavant gran cap a la permanència."