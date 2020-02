Punt i final a la bona ratxa del San Cristóbal

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

16.02.2020 | 15:25

El CP San Cristóbal ha sofert la primera derrota de 2020 en caure aquest diumenge al seu camp davant el Castelldefels per 1 a 3. Els parroquials havien encadenat una ratxa de quatre empats i dues victòries que s'ha vist trencada en un encontre que en cas d'un desenllaç positiu hagués acostat els locals a la permanència.

El partit ha estat poc lluït per part de l'equip local, lluny de les prestacions mostrades en les darreres setmanes. El Castelldefels ha estat més efectiu en atac i ha confirmat que es troba en un excel·lent moment de forma. A la primera part el domini ha estat altern, amb dues aproximacions visitants de perill en el primer quart d'hora (una clara oportunitat de Pedro Bilbao al minut 7 i una falta de Peke en el 15) i dues del San Cristóbal en els darrers deu minuts (una contra que no ha finalitzat per poc Carlos Garcia i una centrada de Tom a la que no ha arribat Zárate).

Però el Castelldefels ha sortit molt millor a la segona part. Al minut 55 els visitants s'han avançat amb un gol d'Aumatell, El gol ha fet molt mal els parroquials, que s'han precipitat en les seves accions. Una gran contra dels visitants l'ha resolt Pedro Bilbao amb el 0 a 2 en el minut 77. Amb el temps reglamentari ja complert, Marimón ha comés penal a Jordi López y Ruy Gama ha fet l'1 a 2. En la següent acció, nova contra del Castelldefels i gol de Peke per establir el definitiu 1 a 3.