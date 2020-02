Espanya cau aquest diumenge per 3 a 2 a Nova Zelanda

Hockey. FIH Pro League

16.02.2020 | 09:52

La selecció espanyola masculina de hockey ha arribat a l'equador de la seva participació en la segona edició de l'FIH Pro League. Després d'haver sumat dissabte la seva segona victòria del torneig en batre Nova Zelanda a domicili, els de Fred Soyez han perdut aquest diumenge de matinada per 3 gols a 2 davant del conjunt oceànic al camp de Christchurch.

Espanya no ha exhibit el mateix encert del primer partit i després d'un primer quart de tampteig ha encaixat un gol als setze minuts gràcies a un llançament de penal-córner de Kane Russell. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Els de Soyez no trobaven la manera de fer mal als neozelandesos, que s'han posat 2 a 0 al minut 38 gràcies a una bona acció finalitzada per Steve Edwards. Sis minuts després, el davanter del Club de Campo Álvaro Iglesias ha retallat distàncies. Espanya ha buscat l'empat amb intensitat, però quan restaven quatre minuts, de nou Ken Russell ha fet el 3 a 1. Als segons finals, l'incombustible davanter del Club Egara Pau Quemada ha establert el 3 a 2 definitiu.

Arribats a la meitat de la competició, Espanya ha sumat set punts (dues victòries, un empat i cinc derrotes). Tornarà a jugar els dies 14 i 15 de març, a València, davant d' Austràlia.